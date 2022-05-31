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The Athletic считает, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»

The Athletic считает, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, мешает ли присутствие российского капитана Александра Овечкина перестройке в «Вашингтон Кэпиталз».

«Да, это абсолютно так. Когда в прошлом году руководство приняло решение переподписать Овечкина, жребий был брошен.

«Мы команда ветеранов», — сказал Маклеллан в день вылета. «Вот кто мы; мы принимаем это. Наши основные игроки в возрасте. Мы приняли решение продолжить отношения с ними».

Теперь цель, похоже, состоит в том, чтобы добавить немного молодости к этому старому ядру либо с помощью обменов, свободных агентов, игроков из АХЛ, либо, что более вероятно, всего вышеперечисленного. Лето может быть интересным», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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