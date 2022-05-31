Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова в КХЛ, прокомментировал информацию о переходе клиента в казанский «Ак Барс».

«Александр Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.



В КХЛ Радулов ранее выступал за «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016).