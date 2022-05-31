Копп — генеральному менеджеру «Рейнджерс»: простите за первый раунд на драфте

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри рассказал о диалоге с нападающим своей команды Эндрю Коппом, который состоялся после победы в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».



«Когда прошлым вечером я ходил по раздевалке и добрался до Коппа, он мне сказал: «Простите за первый раунд», — приводит слова Друри журналист Артур Стэйпл.



Благодаря достижению «синерубашечников» «Виннипег Джетс» получил дополнительное право выбора в первом раунде драфта НХЛ – 2022. В дедлайн «Джетс» и «Рейнджерс» произвели обмен, в результате которого в стан «синерубашечников» перебрался Копп. По условиям сделки, «Виннипег» в том числе получил за Коппа условный выбор во втором раунде драфта НХЛ, который должен был превратиться в первый, если «Рейнджерс» пройдут два раунда в нынешнем розыгрыше плей-офф, а сам Копп при этом сыграет как минимум в половине матчей. Эти условия сделки были реализованы.