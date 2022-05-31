Крайдер — о «Рейнджерс»: нас называли тараканами, мы просто не отступали

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер поделился мыслями о выходе в финал конференции, где «синерубашечники» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также о сходстве между «рейнджерами» образца 2010-х годов и нынешней командой.

«Тогда нас называли тараканами, мы просто не отступали. И это всегда было центром культуры каждой хорошей команды, которую я повидал здесь. Мы не отступаем», — приводит слова Крайдера Rangers Videos в «Твиттере».

Ранее состоялся седьмой матч в рамках серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2. Хоккеисты «Рейнджерс» стали победителями серии — 4-3.