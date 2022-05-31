В «Монреале» опровергли слухи о том, что клуб отказался выбирать россиян на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал слухи о том, что «Хабс» не собираются выбирать российских хоккеистов на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги — 2022.
«Являются ли эти сведения правдивыми? Нет. Мы ничего подобного не обсуждали относительно российских игроков. На самом деле мы встретились с одним игроком сегодня утром», — приводит слова Хьюза Montreal Hockey Now.
Отметим, что в настоящее время в Баффало молодые хоккеисты проходят преддрафтовые тесты, в рамках которых генеральные менеджеры проводят интервью с игроками. Драфт НХЛ 2022 года пройдёт в Монреале 7 и 8 июля.
Ранее известное издание The Athletic представило обновлённый рейтинг самых талантливых игроков, которые выйдут на драфт 2022 года в НХЛ. В топ-20 вошло трое российских игроков: нападающий Данила Юров, которого поставили на девятое место, форвард Иван Мирошниченко (11-е место) и защитник Павел Минтюков (16-й).
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