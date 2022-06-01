«Эдмонтон» открыл счёт на 6-й минуте матча с «Колорадо», хозяева ответили через 36 секунд

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период, счёт в матче 1:1. «Эдмонтон» открыл счёт на шестой минуте после гола Эвандера Кейна. «Колорадо» ответил через 36 секунд. Гол на свой счёт записал Джей Ти Комфер.

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонто» одержал победу в серии с «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятой строчке турнирного зачёта.