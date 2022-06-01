«Колорадо» и «Эдмонтон» забили четыре гола за шесть минут второго периода в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:3 в пользу «Колорадо». В начале второго периода командам удалось забросить четыре шайбы за шесть минут. В составе «Колорадо» отличились Назем Кадри, Микко Рантанен и Кейл Макар. За «Эдмонтон» забил Райан Маклауд.

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» одержал победу в серии с «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятой строчке турнирного зачёта.