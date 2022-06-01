Макдэвид повторил достижение Гретцки в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:3 в пользу «Колорадо». В составе «Эдмонтона» результативной передачей отметился Коннор Макдэвид. Для него эта передача стала 20-й в 13 матчах нынешнего сезона плей-офф НХЛ. Макдэвид стал третьем игроком в истории НХЛ, которому удалось сделать столько передач в 13 или менее количестве игр в одном сезоне плей-офф НХЛ. Ранее это удалось сделать Уэйну Гретцки (1983, 1985 и 1987 год) и Рику Миддлтону (1983 год).
Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонто» одержал победу в серии с «Калгари Флэймз».
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