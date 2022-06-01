Макдэвид продлил результативную серию до 9 матчей в нынешнем Кубке Стэнли

25-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился набранными очками уже в девятой игре кряду нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, забросив шайбу и оформив голевую передачу в первой игре финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (4:7 к 3-му периоду).

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, единственными игроками в истории НХЛ, у которых были более продолжительные серии в Кубке Стэнли, являются Бобби Орр (11 очков в 1972 году за «Бостон Брюинз»), Марио Лемье (10 очков в 1991 году за «Питтсбург Пингвинз»), Эл Макиннис (10 очков в 1989 году за «Калгари Флэймз») и Брайан Троттье (10 очков в 1981 году за «Нью-Йорк Айлендерс»). Он также сравнялся с Гленном Андерсоном (9 встреч в 1985 году) по самой длинной результативной серии среди хоккеистов «Ойлерз» в плей-офф.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Макдэвид проводит свой 13-й матч, в которых он совершил 28 (8+20) результативных действий при показателе полезности «+19».