«Колорадо» покорил достижение «Баффало» в Кубке Стэнли 16-летней давности

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 7:5.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, это уже третий матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли для «Колорадо», в котором удалось забросить минимум семь шайб. Только две команды за последние 30 лет добились такого количества выступлений за один год плей-офф: «Баффало Сэйбрз» (3 раза в 2006 году) и «Лос-Анджелес Кингз» (3 раза в 1993 году).

Напомним, что свой путь в нынешнем плей-офф начал с победы в серии над «Нэшвилл Предаторз» (4-0), где в первой и третьей играх хоккеистам «Эвеланш» удалось отличиться семь раз (7:2 и 7:3).