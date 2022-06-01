Макдэвид стал первым игроком за последние 26 лет, набравшим 150 очков за сезон

25-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился набранными очками уже в девятой игре кряду нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, забросив шайбу и оформив голевую передачу в первой игре финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (5:7 – идёт 3-й период).

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, в нынешнем сезоне, с учётом завершившегося регулярного чемпионата и текущего плей-офф, на счету Макдэвида уже 151 (52+99) результативное действие в 93 матчах. Последними хоккеистами, преодолевшие отметку в 150 очков, были Марио Лемье (188 очков в 88 матчах за «Питтсбург Пингвинз»), Яромир Ягр (172 очка в 100 матчах за «Питтсбург Пингвиз») и Джо Сакик (154 очка в 104 матчах за «Колорадо Эвеланш»), каждый из которых показал свою статистику 1995-1996 годах.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Макдэвид проводит свой 13-й матч, в которых он совершил 28 (8+20) результативных действий при показателе полезности «+19».