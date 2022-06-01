«Колорадо» повторил клубный рекорд по количеству голов за матч в Кубке Стэнли

Хоккеистам «Колорадо Эвеланш», благодаря победе в первой встрече финала Западной конференции НХЛ над «Эдмонтон Ойлерз» (8:6, 1-0 в серии), удалось повторить один из клубных рекордов, сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
Как отмечает источник, «Колорадо» удалось повторить рекорд по количеству заброшенных шайб за матч в матчах Кубка Стэнли. Лучшее достижение – это также восемь голов за игру в плей-офф, но было это последний раз 20 лет назад, когда «Эвеланш» победили «Сан-Хосе Шаркс» (8:2) во второй игре полуфинала конференции, до этого восемь голов они забросили и «Флориде Пантерз» (8:1), а было это ещё раньше – в 1996 году во второй игре финала Кубка Стэнли.
Напомним, что следующая игра между командами пройдёт также на домашнем льду «Колорадо» — стадионе «Болл Арена» в ночь на пятницу, 3 июня. Начало – 3:00 мск.
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