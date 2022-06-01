Радулов заработает в «Ак Барсе» 200 млн руб. за сезон включая бонусы

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Радулов, перешедший из «Даллас Старз» в казанский «Ак Барс», получит за сезон 200 млн рублей включая бонусы.

Отметим, что серьёзную часть от этой суммы составляют бонусы.

Напомним, вчера, 31 мая, стало известно о переходе хоккеиста в казанский клуб. Он подписал с «Ак Барсом» двухлетний контракт.

В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.



В КХЛ Радулов ранее выступал за «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016).