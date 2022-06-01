Президент КХЛ Морозов рассказал о ходе переговоров по продаже прав на трансляции игр

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о переговорах о продаже прав на трансляции игр Континентальной хоккейной лиги.
«Лига находится в переговорах по продаже прав на трансляции матчей чемпионата КХЛ с несколькими участниками рынка. Наша задача – максимально монетизировать права, поскольку деньги, вырученные от их продажи, в дальнейшем будут распределены между клубами в соответствии с рейтингом. При этом нам важно добиться наибольшего охвата.
Мы заинтересованы в глобальном, долгосрочном сотрудничестве, в ходе которого партнёр совместно с лигой будет развивать КХЛ, вкладываясь в создание новых медиапродуктов, помимо трансляций матчей, завоёвывать новые аудитории и делать наш хоккей популярнее. Поэтому мы рассматриваем в том числе и участников рынка, присутствующих исключительно в цифровом пространстве», – сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что онлайн-платформа «Okko Спорт» вступила в переговоры с КХЛ касательно покупки прав на пять лет. Сумма — более одного миллиарда рублей в год.
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