Гретцки — о матче «Колорадо» — «Эдмонтон»: я бы хотел играть в такой хоккей в плей-офф

Легендарный хоккеист и лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки отреагировал на результативную игру финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, где встречались «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз».
«Хотел бы я играть в такой хоккей в плей-офф в мои времена. Постоянные два в одного, три в два, один на один, провалы в обороне. Я, возможно, был самым атакующим игроком всех времён. Но надо играть в обороне, именно так выигрываются Кубки Стэнли. Счёт 7:3, а ты стараешься убежать четыре в два. Считаю, что для победы в Кубке Стэнли нужно лучше играть в обороне», – сказал Гретцки в эфире TNT.
Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.
- 1 июня 2022
-
10:59
-
10:50
-
10:08
-
09:44
-
09:42
-
09:24
-
08:48
-
08:32
-
07:00
-
06:45
-
06:37
-
06:19
-
06:02
-
05:42
-
05:29
-
05:20
-
04:57
-
04:36
-
03:38
-
00:00
- 31 мая 2022
-
23:52
-
23:32
-
23:11
-
22:55
-
22:30
-
22:10
-
21:55
-
21:20
-
21:00
-
20:45
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:33
-
19:19