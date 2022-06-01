Гретцки — о матче «Колорадо» — «Эдмонтон»: я бы хотел играть в такой хоккей в плей-офф

Легендарный хоккеист и лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки отреагировал на результативную игру финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, где встречались «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз».



«Хотел бы я играть в такой хоккей в плей-офф в мои времена. Постоянные два в одного, три в два, один на один, провалы в обороне. Я, возможно, был самым атакующим игроком всех времён. Но надо играть в обороне, именно так выигрываются Кубки Стэнли. Счёт 7:3, а ты стараешься убежать четыре в два. Считаю, что для победы в Кубке Стэнли нужно лучше играть в обороне», – сказал Гретцки в эфире TNT.

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.