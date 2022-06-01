«Металлург» продлил контракт с канадским нападающим Майе до конца сезона-2022/2023

Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Филиппом Майе, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с хоккеистом будет действовать до конца сезона-2022/2023.



По итогам прошлого сезона канадский нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 очков: забросил 15 шайб и отдал 24 передачи. В плей-офф на счету форварда 21 балл (8+13) в 23 встречах.

По итогам розыгрыша Кубка Гагарина Майе стал лучшим бомбардиром.

Напомним, «Металлург» вышел в плей-офф с первого места в таблице Восточной конференции и дошёл до финала, где в семи матчах уступил московскому ЦСКА. Отметим, магнитогорцы вели в финальной серии 3-1.

Хоккеист провёл за «Магнитку» первый сезон. Ранее он выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз».