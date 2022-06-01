Андрей Разин: уважаемые родители, наступило лето. Я прошу вас, дайте детям отдохнуть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин обратился к родителям, чьи дети занимаются зимними видами спорта.

«Уважаемые родители! Папы, мамы, дедушки, бабушки, чьи дети занимаются зимними видами спорта. Наступило лето, и я прошу вас: дайте детям отдохнуть. Я не отговариваю вас ехать в спортивный лагерь или на тренировки к известным тренерам. Более того, это нужное мероприятие. Но найдите время и дайте ребёнку минимум на три недели забыть о коньках, клюшках, шайбах, лыжах и так далее. Не ставьте свои амбиции выше здоровья ребёнка. Поверьте, ребёнок не вывезет, если не будет отдыхать. Я как бывший спортсмен в детском хоккее отдыхал с 1 июня по 20 июля. И, как видите, не упустил время и добился определённых успехов. Ещё раз, всем здоровья, всех с наступившим летом. Удачи!» – сказал Разин в своём телеграм-канале.