Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» объявило о переходе Суворова и Денисова в «Северсталь»

Минское «Динамо» объявило о переходе Суворова и Денисова в «Северсталь»
Комментарии

Минское «Динамо» объявило о переходе двух хоккеистов в «Северсталь». Александр Суворов продолжит карьеру в Череповце на правах аренды, а права на Павла Денисова перешли «Северстали».

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Павел Денисов продолжит карьеру в череповецком клубе.

19-летний нападающий Александр Суворов в составе минского «Динамо» дебютировал в КХЛ и в 34 матчах регулярки-2021/2022 набрал шесть очков (3+3) при показателе полезности «+4». В плей-офф у него две игры и «+1».

В прошедшем сезоне Павел Денисов провёл в КХЛ 11 матчей в регулярном чемпионате, но не отметился набранными очками. Также на его счету 14 игр в регулярном чемпионате Беларуси за «Динамо» Молодечно, где он отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету шесть игр без очков, ещё четыре игры он провёл в плей-ауте и набрал три балла за передачи.

Новость по теме
Минское «Динамо» обменяло защитника Денисова в «Северсталь» на денежную компенсацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022