Экс-игрок «Нефтехимика» Кнот подписал контракт с «Аризоной»

«Аризона Койотс» подписала экс-защитника «Нефтехимика» Рональда Кнота, сообщает CapFriendly. Соглашение с 27-летним хоккеистом носит двусторонний характер.

Зарплата игрока в НХЛ составит $ 750 тыс., в АХЛ – $ 150 тыс. Гарантированная сумма за сезон (вне зависимости от частоты вызовов в основу) – $ 200 тыс.

В завершившемся сезоне 27-летний игрок обороны принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «+1» и 26 минутах штрафного времени. Кнот стал вторым лучшим защитником-бомбардиром «Нефтехимика» в чемпионате, уступив лишь Лукашу Клоку (30 очков).



Кроме того, чешский защитник принял участие в трёх встречах плей-офф и не отметился результативными действиями.