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Агент Маннинена сообщил об интересе к игроку из НХЛ

Агент Маннинена сообщил об интересе к игроку из НХЛ
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Агент финского нападающего Сакари Маннинена Ариф Хайредин рассказал об интересе к форварду от команд НХЛ.

«Я считаю Сакари хорошим игроком НХЛ. В конце концов, он показал против игроков НХЛ свой уровень. Он мог бы преуспеть в лиге.

Идут переговоры о следующем сезоне Сакари, но клубы называть не буду.

Было много предложений из Северной Америки, и Сакари пришёл к этому решению в 2019 году, но тогда подписал контракт с «Салаватом». Посмотрим, какое решение он примет сейчас в 2022 году. В хорошей команде он будет играть уже в следующем сезоне. Уже могу это сказать.

Конечно, у нас есть отправная точка, что этот контракт должен быть односторонним и это должно быть хорошее место», – цитирует Хайредина mtvuutiset.

Также сообщается, что к хоккеисту приковано внимание многих клубов из Европы.

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