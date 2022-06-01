Овечкин, Ковальчук, Жамнов и Радулов встретились с юными следж-хоккеистами «Спартака»

Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Радулов, Энвер Лисин и капитан сборной России по следж-хоккею Дмитрий Лисов навестили детей из следж-хоккейной команды «Спартака» ко Дню защиты детей, сообщает сайт красно-белых.



Хоккейные звёзды поздравили юных следж-игроков «Спартака» с закрытием сезона и подарили всем детям автографы, памятные фото и подарки.



«Благодарим ХК «Спартак» Москва и лично Олега Леонидовича Усачёва за постоянную поддержку и подаренный праздник закрытия сезона для нашей следж-хоккейной команды. Визит хоккейных звёзд первой величины – Александра Овечкина, Александра Радулова и Ильи Ковальчука, а также звезды российского следж-хоккея Дмитрия Лисова стал большим подарком для наших детей и останется в памяти на всю жизнь!



Здорово, что наши почётные гости приняли участие в церемонии символического вбрасывания — а наши юные следж-хоккеисты отблагодарили их красивой игрой», — сказала главный тренер следж-хоккейной команды «Спартак» Мария Марченко.

Детская следж-хоккейная команда «Спартак» основана в 2019 году при поддержке ХК «Спартак» Москва. Более 40 детей с ограничениями по здоровью занимаются хоккеем в современном комплексе академии «Спартак» в Сокольниках. Также команда «Спартак-следж» регулярно принимает участие в различных турнирах и фестивале адаптивного хоккея в Сочи.