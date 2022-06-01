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«Мы не боимся. И мы возвращаемся». Агент Майе и Лайпсика опубликовал фото с хоккеистами

«Мы не боимся. И мы возвращаемся». Агент Майе и Лайпсика опубликовал фото с хоккеистами
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Хоккейный агент Алёша Пилко опубликовал фото с канадскими нападающими Филиппом Майе и Бренданом Лайпсиком.

«Мы не боимся. И мы возвращаемся», — подписал фотографию Пилко.

Напомним, форварды выступали в прошедшем сезоне за магнитогорский «Металлург».

На счету 29-летнего Майе 47 встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых он набрал 39 (15+24) очков при показателе полезности «+14». В плей-офф форвард провёл 23 матча, забросив восемь шайб и отдав 13 голевых передач при общей полезности «+6».

28-летний Лайпсик провёл 46 матчей в регулярке, набрав 35 (16+19) очков при полезности «+3». В Кубке Гагарина — 2022 канадец принял участие в 24 играх, заработав 20 (11+9) баллов при общей полезности «+2».

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