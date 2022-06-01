Матыцин, Р. Ротенберг и Буре подвели итоги хоккейного сезона на рабочей встрече в Москве

В Москве прошла рабочая встреча министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга и специального представителя ФХР по международным вопросам, члена Совета ИИХФ Павла Буре, сообщает официальный сайт ФХР.



«Участники встречи подвели итоги сезона, обсудили вопросы дальнейшего развития хоккея в России и наметили планы совместной работы на ближайший период.



Сезон-2021/2022 прошёл под знаком празднования 75-летия отечественного хоккея. Юбилейной дате были посвящены многочисленные мероприятия на всех уровнях: детском, любительском, студенческом, профессиональном и ветеранском.



Среди основных тем для обсуждения было развитие детско-юношеского хоккея, способы привлечения детей в хоккей, повышение его доступности и массовости, а также эффективного совмещения образования и занятий спортом, что позволит ребёнку расти гармоничной личностью.



Также был затронут вопрос увеличения количества проводимых в стране соревнований», — говорится в сообщении.