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«Металлург» подтвердил подписание контракта с голкипером Эдди Паскуале

«Металлург» подтвердил подписание контракта с голкипером Эдди Паскуале
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» сообщила о подписании контракта с голкипером Эдди Паскуале.

Отмечается, что соглашение между клубом и игроком заключено до конца сезона-2022/2023.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний вратарь провёл 38 встреч за железнодорожников, отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,99. В плей-офф Кубка Гагарина Паскуале принял участие в двух встречах, отразив 85,4% бросков и пропустив в среднем 3,46 шайбы за игру.

Всего канадец провёл в КХЛ 143 матча за «Локомотив» и «Барыс», процент отражённых бросков — 92,7%, коэффициент надёжности — 1,91.

Также ранее новое однолетнее соглашение с «Металлургом» подписал 39-летний вратарь Василий Кошечкин.

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