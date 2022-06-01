Кто выйдет в финал Кубка Стэнли от Востока?
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В четверг, 2 июня, стартует серия финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее «молнии» в плей-офф оказались сильнее «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3) и «Флориды Пантерз» (4-0), «синерубашечники» переиграли «Питтсбург Пингвинз» (4-3) и «Каролину Харрикейнз» (4-3).
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выйдет в финал Кубка Стэнли от Востока?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Первый матч между «Тампой» и «Рейнджерс» состоится в четверг, 2 июня, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.
В другой серии полуфинала Кубка Стэнли встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз» (счёт в серии — 1-0).
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