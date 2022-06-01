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Макдэвид: с «Колорадо» всё начинается как в прошлой серии. Создаём проблемы сами себе

Макдэвид: с «Колорадо» всё начинается как в прошлой серии. Создаём проблемы сами себе
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Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (6:8).

«В конечном счёте всё начинается как и в прошлой серии. Мы просто не были достаточно хороши с самого начала встречи.

Есть много вещей, которые мы можем изменить, проблемы, которые мы создаём сами себе», — цитирует Макдэвида CBC.ca.

В текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард принял участие в 13 встречах, забросив восемь шайб и отдав 21 голевую передачу при показателе полезности «+18».

Счёт в серии между «Колорадо» и «Эдмонтоном» — 1-0. Следующий матч состоится в пятницу, 3 июня, в Денвере. Начало — в 3:00 мск.

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