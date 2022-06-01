Форвард «Тампы» Пойнт провёл первую тренировку с командой после травмы в серии с «Торонто»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт впервые провёл тренировку с командой после травмы, сообщает журналист Джо Смит.
Отмечается, что 26-летний форвард находился на льду около 25 минут. Во время занятия Пойнт упал, но затем медленно встал. Он поговорил с тренером, немного покатался, а затем покинул лёд.
В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли — 2022 Пойнт принял участие во всех семи встречах серии с «Торонто» (4-3), в которых забросил две шайбы и совершил две результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ в 417 матчах на его счету 368 (167+201) очков.
Напомним, Пойнт не смог продолжить игру в седьмом матче после контакта с защитником «Торонто» Марком Джиордано.
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