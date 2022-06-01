Экс-защитник «Ак Барса» оценил переход в казанский клуб Александра Радулова

Бывший защитник «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о переходе форварда Александра Радулова в казанский клуб.



«То, что такой игрок приезжает в КХЛ, это прекрасно для лиги. Сашка – известный мастер. Это хорошо и для «Ак Барса», и для лиги. Надеюсь, он сможет стать главной звездой КХЛ.



Последние сезоны сложились для Радулова не лучшим образом? Тут надо понять, почему эти сезоны не получились. Смотреть, сколько ему давали игрового времени, доверяли ли ему тренеры. Здесь в любом случае как звезда Радулов станет получать много игрового времени.



Сейчас «Ак Барс» собирает в составе много звёзд. Кто-то даже видит аналогии с сезоном-2004/2005? Я не вижу никаких аналогий. Сейчас у «Ак Барса» три звезды (Радулов, Шипачёв, Войнов), а тогда – 10 как минимум. Раньше мы говорили про такую команду: «И послать даже некого». Иностранцы – Хитли, Лекавалье, Ричардс, российские игроки – Ковальчук, Житник, Хабибулин, Ковалёв, Морозов, Каспарайтис. Это звёзды НХЛ, которые были лучшими в лиге. Было три просто сумасшедшие пятёрки, но не всем хватало игрового времени, и поэтому были недовольные. Поэтому «Ак Барс» вылетел в первом круге.



А сейчас проблемы с кадрами: хороших ребят трудно набрать даже на одну пятёрку, и также иностранцев станет меньше. Поэтому я бы не стал сравнивать эти команды», – цитирует Прошкина «РБ Спорт».