Первый же бросок в серии «Рейнджерс» — «Тампа» оказался голевым

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт уже на отметке 1 минута 11 секунд – форвард «синерубашечников» Мика Зибанеджад уверенно вошёл в чужую зону, выиграв борьбу на скорости у Никиты Кучерова, а после чего эффектно замахнулся на бросок, но вместо этого отдал пас на Криса Крайдера, стоящего в одиночестве перед воротами Андрея Василевского. Именно Крайдер и стал автором первой шайбы в этой серии. Примечательно, что первый же бросок в серии оказался голевым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео на официальном сайте НХЛ.

Крайдер проводит свой 15-й матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, на его счету девять голов и три результативные передачи при коэффициенте полезности «0».