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Защитник «Тампы» Макдона провёл эффектный силовой приём на Панарине

Защитник «Тампы» Макдона провёл эффектный силовой приём на Панарине
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 1-й период, в матче ничья – 1:1.

На шестой минуте стартовой двадцатиминутки 32-летний американский защитник «Тампы» Райан Макдона провёл эффектный силовой приём на форварде «синерубашечников» Артемии Панарине, уложив россиянина на лёд при входе в зону.

Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Примечательно, что Макдона начинал свою карьеру именно в составе «Рейнджерс» и провёл в этом клубе восемь сезонов в период с 2010 по 2018 года. Всего в НХЛ Райан отыграл в 783 матчах, в которых набрал 337 (71+266) очков при коэффициенте полезности «+215» и 304 минутах штрафного времени.

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