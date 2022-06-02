Кучеров не сумел попасть в створ ворот Шестёркина, бросая в упор в одно касание
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 1-й период, в матче ничья – 1:1.
Ближе к концу первого периода отличную возможность вывести гостей вперёд упустил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который не попал в створ броском в одно касание по воротам голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина после передачи с фланга от Ника Пола.
Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Кучеров уже заработал в первом периоде коэффициент полезности «-1», проиграв борьбу за шайбу Мике Зибанеджаду при взятии ворот хоккеистами «Рейнджерс», когда отличился Крис Крайдер.
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