Копитар выиграл приз Мессье за лидерские качества
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34-летний словенский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар выиграл индивидуальную награду имени Марка Мессье, вручаемую хоккеисту, который продемонстрировал выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами по итогам прошедшего регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Копитар принял участие в 81 игре. Он отметился 19 заброшенными шайбами и 48 результативными передачами при показатели полезности «-6». В 7 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли у Копитара 4 (1+3) очка при коэффициенте полезности «-6».
Напомним, что в первом раунде плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3-4.
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