Фокс превзошёл достижение Мессье 28-летней давности
Поделиться
В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 4:2.
В этой встрече 24-летний американский защитник «синерубашечников» Адам Фокс превзошёл достижение Марка Мессье 28-летней давности, став первым игроком в истории «Рейнджерс», который набирает очки в восьми домашних матчах плей-офф НХЛ кряду.
В текущем плей-офф Фокс проводит свой 15-й матч, на его счету пять заброшенных шайб и 14 результативных передач при коэффициенте полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 203 встречи, в которых набрал 163 (24+139) очка.
Новость по темеЗащитник «Рейнджерс» Адам Фокс установил новый рекорд НХЛ
Комментарии
- 2 июня 2022
-
05:24
-
04:51
-
04:43
-
04:25
-
03:58
-
03:39
-
03:28
- 1 июня 2022
-
23:07
-
22:14
-
21:23
-
20:28
-
20:00
-
19:05
-
18:20
-
18:00
-
18:00
-
17:25
-
16:41
-
16:16
-
15:37
-
14:56
-
14:35
-
14:29
-
14:19
-
14:10
-
13:40
-
13:02
-
12:31
-
12:27
-
11:57
-
11:39
-
11:33
-
11:19
-
10:59
-
10:50
Партнерский контент