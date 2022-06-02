Фокс превзошёл достижение Мессье 28-летней давности

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 4:2.

В этой встрече 24-летний американский защитник «синерубашечников» Адам Фокс превзошёл достижение Марка Мессье 28-летней давности, став первым игроком в истории «Рейнджерс», который набирает очки в восьми домашних матчах плей-офф НХЛ кряду.

В текущем плей-офф Фокс проводит свой 15-й матч, на его счету пять заброшенных шайб и 14 результативных передач при коэффициенте полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 203 встречи, в которых набрал 163 (24+139) очка.