Василевский за два периода матча с «Рейнджерс» пропустил больше, чем за серию с «Флоридой»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 4:2.

Примечательно, что к концу второй двадцатиминутки 27-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил уже четыре шайбы – это больше чем за всю серию прошлого раунда с «Флоридой Пантерз» (4-0), где за четыре встречи он пропустил лишь три гола.

В проходящем в эти минуты матче с «Рейнджерс» ворота Андрея поразили Крис Крайдер, Фрэнк Ватрано и дважды Филип Хитил. Всего в нынешнем плей-офф Василевский проводит свой 12-й матч, в которых он в среднем пропускал 2,22 шайбы за игру, отражая 93,2% бросков.