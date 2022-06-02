Артемий Панарин забил свой 5-й гол в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».



На момент написания новости проходит третий период, счёт в матче в пользу хозяев – 5:2.



Российский нападающий Артемий Панарин на 41-й минуте матча забросил очередную шайбу для своей команды. Россиянину ассистировали американский форвард Эндрю Копп и его соотечественник и защитник Джейкоб Труба. Этот гол стал пятым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ для Панарина.



Ранее на шестой минуте стартовой двадцатиминутки 32-летний американский защитник «Тампы» Райан Макдона провёл эффектный силовой приём на форварде «синерубашечников» Артемии Панарине, уложив россиянина на лёд при входе в зону.



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