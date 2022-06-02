«Игорь лучше». Болельщики «Рейнджерс» скандировали в третьем периоде

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в первом матче серии финала Востока плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) болельщики хозяев своими кричалками подбадривали российского вратаря Игоря Шестёркина.

«Игорь лучше» — так скандировали фанаты «Рейнджерс». Напомним, что в Америке бурно обсуждается, кто лучший вратарь лиги — Шестёркин или Андрей Василевский.

Игорь совершил 34 сейва за матч, а голкипер «Тампа-Бэй» Василевский – 28.

Сегодня, 2 июня, завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимал «Тампу". Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.