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«Рейнджерс» впервые повели в серии в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» впервые повели в серии в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

Это первый раз, когда «Рейнджерс» повели в серии в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. До этого они всегда проигрывали или играли вничью, а потом решали исход серии в последнем матче.

На своём пути в плей-офф они 1/8 финала одолели «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4-3. А в 1/4 финала им удалось победить в серии у «Каролины Харрикейнз» точно с таким же счётом (4-3).

Следующий матч полуфинальной серии с «Тампой» они проведут также у себя дома, в Нью-Йорке в ночь на субботу, 4 мая, в 3:00 мск.

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