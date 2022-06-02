«Тампа» ни разу за последние два плей-офф не проиграла два матча кряду

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0. Начиная со старта плей-офф-2020, «Тампа» ни разу не проиграла дважды подряд. Во всех 17 матчах после поражений «молнии» неизменно одерживали победы.

Примечательно, что ворота «Тампы» всегда защищал Андрей Василевский.

Первый гол в матче «Рейнджерс» — «Тампа» забил форвард хозяев Крис Крайдер уже на второй минуте. На 8-й минуте ему ответил голом Стивен Стэмкос. Потом только на 28-й минуте вывел вперёд хозяев Фрэнк Ватрано. А через минуту Ондржей Палат опять установил равный счёт на табло. Передачей ему помог российский защитник Михаил Сергачёв.



На 31-й минуте вывел опять хозяев вперёд Филип Хитил. На 36-й минуте он уже оформил дубль. А на 41-й минуте отличился и российский нападающий Артемий Панарин. На 47-й минуте забил Мика Зибанеджад с передачи всё того же Панарина.



У Игоря Шестёркина 34 сейва, а у Андрея Василевского – 28.