Крис Крайдер вплотную подобрался к рекорду «Рейнджерс» по голам в плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

Счёт в матче уже на второй минуте первого периода открыл нападающий хозяев Крис Крайдер. Занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории «Рейнджерс» в розыгрышах Кубка Стэнли американский форвард вплотную подобрался к клубному рекорду по голам за карьеру в плей-офф НХЛ. На его счету стало 33 точных броска, тогда как в активе легенды «Рейнджерс» Рода Жильбера – 34 гола.