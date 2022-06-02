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Шикарное спасение Андрея Василевского в матче с «Рейнджерс». Видео

Шикарное спасение Андрея Василевского в матче с «Рейнджерс». Видео
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

Российский голкипер Андрей Василевский провёл удивительный матч, выручив сразу 28 раз свою команду, несмотря на 6 пропущенных шайб. Также он отметился вот таким шикарным спасением.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Следующий матч полуфинальной серии между «Рейнджерс» и «Тампой» «синерубашечники» проведут также у себя дома, в Нью-Йорке в ночь на субботу, 4 мая, в 3:00 мск.

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