Зибанеджад вошёл в топ-3 в истории «Рейнджерс» по очкам в одном плей-офф, догнав Ковалёва

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал 2 (1+1) очка в первом матче финала Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0), благодаря чему вошёл в тройку лучших игроков в истории клуба по очкам в одном розыгрыше плей-офф.
В активе шведского форварда стало 21 результативное действие в 15 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, что является повторением результата Алексея Ковалёва 28-летней давности. Клубный рекорд также был установлен в 1994 году защитником Брайаном Личем, набравшим 34 очка в победном для «Рейнджерс» плей-офф. В том же сезоне Марк Мессье набрал 30 очков, что является вторым результатом в клубной истории.
В сегодняшнем матче Мика отметился результативной передачей на Криса Крайдера и точным броском при игре в большинстве.
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