Купер – о Василевском: могли поставить обоих вратарей, всё равно бы пропускали

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского голкипера своей команды Андрея Василевского в первом матче серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали «синерубашечники» со счётом 6:2.



«Это вообще не его вина в пропущенных голах. Мы могли поставить сразу обоих вратарей, всё равно бы пропускали», – приводит слова Купера журналист Джо Смит.



Российский голкипер Андрей Василевский провёл удивительный матч, выручив сразу 28 раз свою команду, несмотря на 6 пропущенных шайб. Также он отметился вот таким шикарным спасением.



ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Следующий матч полуфинальной серии между «Рейнджерс» и «Тампой» «синерубашечники» проведут также у себя дома, в Нью-Йорке в ночь на субботу, 4 мая, в 3:00 мск.