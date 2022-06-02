Крис Крайдер вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер отметился голом в первом матче финала Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0), благодаря чему вышел на пятое место в истории «Рейнджерс» по очкам в плей-офф НХЛ.

В активе американского форварда стало 51 (33+18) результативное действие в 95 матчах за карьеру в Кубке Стэнли, что является повторением результата Уолта Ткачака (51 балл в 93 матчах). За историю «Рейнджерс» лишь четверо игроков набрали больше очков в плей-офф – Брайан Лич (89 в 82), Марк Мессье (80 в 70), Род Жильбер (67 в 79), Дон Мэлоуни (57 в 85).

По количеству шайб Крайдер продолжает занимать второе место после Жильбера, на счету которого 34 гола. Сегодня Крис до минимума сократил отставание от клубного рекорда в этой номинации.