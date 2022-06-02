Зибанеджад повторил достижение Ковалёва в «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ 28-летней давности
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал 2 (1+1) очка в первом матче финала Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0). В сегодняшнем матче Мика отметился результативной передачей на Криса Крайдера и точным броском при игре в большинстве, благодаря чему повторил достижение российского форварда Алексея Ковалёва.
29-летний форвард продлил серию с набранными очками до шести матчей и вышел на второе место по голам в большинстве в истории «Рейнджерс» в одном плей-офф. На счету Мики стало пять таких бросков, и по этому показателю он повторил результат Ковалёва 28-летней давности. Клубный рекорд всё ещё удерживает Адам Грэйвз, в 1996 году шесть раз отличившийся в этом компоненте
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