Зибанеджад повторил достижение Ковалёва в «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ 28-летней давности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал 2 (1+1) очка в первом матче финала Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0). В сегодняшнем матче Мика отметился результативной передачей на Криса Крайдера и точным броском при игре в большинстве, благодаря чему повторил достижение российского форварда Алексея Ковалёва.

29-летний форвард продлил серию с набранными очками до шести матчей и вышел на второе место по голам в большинстве в истории «Рейнджерс» в одном плей-офф. На счету Мики стало пять таких бросков, и по этому показателю он повторил результат Ковалёва 28-летней давности. Клубный рекорд всё ещё удерживает Адам Грэйвз, в 1996 году шесть раз отличившийся в этом компоненте