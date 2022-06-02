Видео гола Артемия Панарина в матче с «Тампой»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.



Российский нападающий Артемий Панарин на 41-й минуте матча забросил очередную шайбу для своей команды. Россиянину ассистировали американский форвард Эндрю Копп и его соотечественник и защитник Джейкоб Труба.



ВИДЕО гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



А ещё через 6 минут Панарин отдал голевой пас на своего партнёра по команде Мику Зибанеджада, который установил финальный счёт в матче.



Следующий матч полуфинальной серии между «Рейнджерс» и «Тампой» «синерубашечники» проведут также у себя дома, в Нью-Йорке в ночь на субботу, 4 июня, в 3:00 мск.