Кожевников: с такой селекцией Знарок просто обязан брать Восточную конференцию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Кто в КХЛ выигрывает селекцию-2022? Узнаем в следующем апреле. Но по предварительным прикидкам выделяются два клуба – «Ак Барс» и СКА, это очевидно.



Казань подбирает под Олега Знарка мощнейших новичков – Шипачёв, Радулов, Войнов, Семёнов. В «Ак Барсе» и в прошлом сезоне был крепкий состав, но с такой селекцией Знарок просто обязан брать Восточную конференцию.

Мне нравится и усиление СКА. Прохоркин, Жафяров, Хайруллин – это серьёзные по меркам КХЛ форварды-джокеры. Плюс у Питера, наверное, самая мощная в КХЛ подпитка молодёжью. За этот сезон молодой СКА явно вырос – и способен догнать явного лидера Запада ЦСКА, ведущие игроки которого уже в возрасте и время работает не на них», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.