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Панарин – о Крайдере и Зибанеджаде: они значительно улучшили свою игру

Панарин – о Крайдере и Зибанеджаде: они значительно улучшили свою игру
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал игру форвардов команды Мики Зибанеджада и Криса Крайдера.

«Они значительно улучшили свою игру и вносили вклад на протяжении всего плей-офф. Честно говоря, на них просто приятно смотреть. Они – огромная часть команды», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

По ходу матча Панарин и Зибанеджад оформили гол+пас, Крайдер ограничился заброшенной шайбой.

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