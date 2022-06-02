Гараев: я только за то, чтобы матчей в сезоне было больше

Нападающий «Сочи» Амир Гараев подвёл итоги прошлого сезона и поделился ожиданиями от следующего.
«Стал вторым бомбардиром команды? Конечно, важен командный результат. Кто вспомнит про индивидуальные достижения, когда команда в итоге не играла в плей-офф? Да, мы старались, мы хотели, но не получилось. Скомканный сезон. Не могу сказать, что я сделал в прошлом сезоне что-то выдающееся. Хороший сезон для меня по очкам, но не более того. Всегда хочется большего с точки зрения командных результатов. Уверен только в одном: за этот сезон мы все стали опытнее, и нам по силам выступить в новом гораздо лучше. У нас будет хорошая боевая команда, которая должна выходить в плей-офф и радовать болельщиков.
Выходных в расписании предсезонную очень мало? Я буду готов к работе. Хочу, чтобы мы все подошли к старту сезона в отличной форме. Поэтому понимаю, что летом надо хорошо потрудиться.
Увеличение количества матчей? Всегда хочется больше играть, чем тренироваться. Я только за то, чтобы матчей в сезоне было больше», – цитирует Гараева официальный сайт клуба.
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