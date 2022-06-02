Купер: ставлю максимальную оценку игре «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ.
«Возможно, мы немного устали, потому что мы не играли какое-то время. Но это не оправдание с нашей стороны. Я ставлю «Рейнджерс» максимальную оценку их игре, их плану, их усилиям сегодня вечером, и мы попытаемся внести некоторые коррективы здесь, и мы вернёмся через два дня», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь 1-0.
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