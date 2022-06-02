Хедман – о серии «Тампы» без двух поражений подряд: следующий матч будет важен для нас

Защитник «Тапма-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о том, что команда не проигрывает два матча подряд с 2017 года.

«Никогда не хочется проигрывать два матча подряд. Поэтому для нас восстановление будет огромным. Это будет важно для нас. Мы ментально сильная команда, и мы придём в норму», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.



В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь 1-0. Начиная со старта плей-офф-2020, «Тампа» ни разу не проиграла дважды подряд. Во всех 17 матчах после поражений «молнии» неизменно одерживали победы.